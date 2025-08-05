 
Nike Field General 七夕女子薄底运动鞋 - 天青石蓝/貂棕/天青石蓝/珍珠灰

Nike Field General

七夕女子薄底运动鞋

¥899

Nike Field General 女子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。 采用合成材质与耐穿织物组合鞋面，结合华夫格外底，彰显复古橄榄球格调。


  • 显示颜色： 天青石蓝/貂棕/天青石蓝/珍珠灰
  • 款式： IH7350-402

Nike Field General

¥899

Nike Field General 女子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。 采用合成材质与耐穿织物组合鞋面，结合华夫格外底，彰显复古橄榄球格调。

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 天青石蓝/貂棕/天青石蓝/珍珠灰
  • 款式： IH7350-402

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