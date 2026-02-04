Nike Field General
女子薄底运动鞋
21% 折让
Nike Field General 女子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。刺绣耐克勾标志搭配华夫格鞋底，彰显复古橄榄球格调。
- 显示颜色： 深队红/深队红/金属色/帆白
- 款式： IF5007-601
其他细节
- 纹理皮革鞋面塑就复古外观，经久耐穿
- 华夫格鞋底铸就强劲抓地力，全包边缝线带来出众耐穿性
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
