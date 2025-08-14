Nike Field General
女子薄底运动鞋
Nike Field General 女子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。采用合成材质与耐穿织物组合材质，结合华夫格鞋底，彰显复古橄榄球格调。回溯运动鞋历史，开启属于你的未来之路。
- 显示颜色： 铝蓝/黑/白色
- 款式： FZ5593-400
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 橡胶外底
