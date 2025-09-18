 
Nike Field General 男子薄底运动鞋 - 煤黑/水泥灰/帆白/足球灰

Nike Field General

男子薄底运动鞋

¥799
煤黑/水泥灰/帆白/足球灰
芬蓝/煤黑/沙堆白/芝麻棕
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Field General 男子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。 混合鞋面材料搭配华夫格鞋底，彰显复古橄榄球格调。


  • 显示颜色： 煤黑/水泥灰/帆白/足球灰
  • 款式： IQ1046-001

Nike Field General

¥799

Nike Field General 男子薄底运动鞋强势回归，彰显橄榄球粗犷风范，潮酷风尚撼动鞋圈。 混合鞋面材料搭配华夫格鞋底，彰显复古橄榄球格调。

其他细节

  • 织物与皮革组合设计，塑就复古外观，经久耐穿
  • 华夫格鞋底铸就强劲抓地力，全包边缝线带来出众耐穿性

产品细节

  • 低帮版型
  • 加垫鞋口
  • 橡胶鞋底
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 煤黑/水泥灰/帆白/足球灰
  • 款式： IQ1046-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。