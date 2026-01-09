Nike Field General SE "CNY" 马年限定脱缰系列
新年款女子薄底运动鞋
¥849
穿上 Nike Field General SE "CNY" 马年限定脱缰系列新年款女子薄底运动鞋，喜迎农历新年，共同庆祝马年的到来。后跟饰有飞马祥云图案，旨在庆贺马年。皮革鞋面搭配华夫格鞋底，彰显复古橄榄球格调。
- 显示颜色： 珍珠灰/橄榄绿/深队红/暗褐
- 款式： IQ1144-022
其他细节
- 优质皮革鞋面，塑就复古外观，经久耐穿
- 华夫格鞋底铸就强劲抓地力，全包边缝线带来出众耐穿性
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 橡胶外底
