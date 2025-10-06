 
Nike Flex 混合宽度头带（3 条） - 黑/白色/黑

Nike Flex

混合宽度头带（3 条）

Nike Flex 混合宽度头带（3 条）采用匠心设计，缔造心无旁骛的日常训练体验。 该头带弹性适中，提供稳固舒适的贴合感，预防头发散落于脸上。


  • 显示颜色： 黑/白色/黑
  • 款式： IF1647-036

其他细节

  • 硅胶图案抓附头发，有助稳固头带
  • 不同宽度头带提供不同佩戴选择，助你提升造型格调

产品细节

  • 材质：聚酯纤维/硅胶/氨纶
  • 可机洗
