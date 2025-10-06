Nike Flex
混合宽度头带（3 条）
16% 折让
Nike Flex 混合宽度头带（3 条）采用匠心设计，缔造心无旁骛的日常训练体验。 该头带弹性适中，提供稳固舒适的贴合感，预防头发散落于脸上。
- 显示颜色： 黑/白色/黑
- 款式： IF1647-036
其他细节
- 硅胶图案抓附头发，有助稳固头带
- 不同宽度头带提供不同佩戴选择，助你提升造型格调
产品细节
- 材质：聚酯纤维/硅胶/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
