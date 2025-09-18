Nike Flex Advance 耐克小飞碟婴童运动鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。Nike FlyEase 技术塑就宽敞鞋口，便于小宝贝轻松上脚。只需将魔术贴粘扣固定带穿过鞋面即可。该鞋款经久耐穿，赋予稚嫩双足舒适灵活感受，是爬行和学步的理想之选。

Nike Flex Advance 耐克小飞碟婴童运动鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。Nike FlyEase 技术塑就宽敞鞋口，便于小宝贝轻松上脚。只需将魔术贴粘扣固定带穿过鞋面即可。该鞋款经久耐穿，赋予稚嫩双足舒适灵活感受，是爬行和学步的理想之选。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。