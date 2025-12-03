 
Nike Flex Advance 耐克小飞碟婴童易穿脱运动鞋 - 雾紫红/灰紫/白色/浅土褐

Nike Flex Advance 耐克小飞碟婴童运动鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。Nike FlyEase 技术塑就宽敞鞋口，便于小宝贝轻松上脚。只需将魔术贴粘扣固定带穿过鞋面即可。该鞋款经久耐穿，赋予稚嫩双足舒适灵活感受，是爬行和学步的理想之选。


  • 显示颜色： 雾紫红/灰紫/白色/浅土褐
  • 款式： CZ0188-502

非凡舒适，便捷穿脱

方便快速穿脱

采用 Nike FlyEase 技术，鞋舌部位搭配宽敞开口，令运动鞋便于穿脱。鞋舌可收入鞋内或外露，营造非凡舒适的穿着感受。

固定带支撑

魔术贴粘扣式固定带，帮助稳固稚嫩双足。

柔韧灵活

外底橡胶贴片柔韧灵活，令小宝贝的步伐流畅自如。鞋底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。

其他细节

  • 鞋头采用加固设计，为易磨损部位带来出色耐穿性
  • 织物与合成材质组合鞋面，略带弹性，让稚嫩双足备感舒适
  • 后跟添加衬垫，打造非凡舒适感
  • 双提拉设计，便于穿脱

产品细节

