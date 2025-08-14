Nike Flex Advance
耐克小飞碟婴童易穿脱运动鞋
10% 折让
Nike Flex Advance 耐克小飞碟婴童运动鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。Nike FlyEase 技术塑就宽敞鞋口，便于小宝贝轻松上脚。只需将魔术贴粘扣固定带穿过鞋面即可。该鞋款经久耐穿，赋予稚嫩双足舒适灵活感受，是爬行和学步的理想之选。
- 显示颜色： 雾紫红/灰紫/白色/浅土褐
- 款式： CZ0188-502
Nike Flex Advance
非凡舒适，便捷穿脱
Nike Flex Advance 耐克小飞碟婴童运动鞋为小宝贝匠心设计，便于穿脱。Nike FlyEase 技术塑就宽敞鞋口，便于小宝贝轻松上脚。只需将魔术贴粘扣固定带穿过鞋面即可。该鞋款经久耐穿，赋予稚嫩双足舒适灵活感受，是爬行和学步的理想之选。
方便快速穿脱
采用 Nike FlyEase 技术，鞋舌部位搭配宽敞开口，令运动鞋便于穿脱。鞋舌可收入鞋内或外露，营造非凡舒适的穿着感受。
固定带支撑
魔术贴粘扣式固定带，帮助稳固稚嫩双足。
柔韧灵活
外底橡胶贴片柔韧灵活，令小宝贝的步伐流畅自如。鞋底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。
其他细节
- 鞋头采用加固设计，为易磨损部位带来出色耐穿性
- 织物与合成材质组合鞋面，略带弹性，让稚嫩双足备感舒适
- 后跟添加衬垫，打造非凡舒适感
- 双提拉设计，便于穿脱
产品细节
- 显示颜色： 雾紫红/灰紫/白色/浅土褐
- 款式： CZ0188-502
