耐克小飞碟幼童易穿脱毛绒运动靴
Nike Flex Advance 耐克小飞碟幼童易穿脱毛绒运动靴专为寒冷天气匠心打造而成，无需系带，便于穿脱。这款运动靴采用宽敞鞋口设计，让小宝贝轻松穿入，鞋面固定带营造稳固贴合感受。舒适穿着，就是这么简单。内里采用舒适起绒材料，搭配可驾驭多种地面的强劲抓地力，助力开启探索之旅。
- 显示颜色： 淡象牙白/海玻璃色/浅甜瓜橙
- 款式： DD0304-100
出众温暖，便捷穿脱，呵护稚嫩双足
方便穿脱
运动靴鞋口采用宽敞设计，令成长中的稚嫩双足可以轻松穿入。可轻松束紧固定带，塑就舒适贴合感。
舒适体验
绗缝织物柔软舒适，巧搭合成材质，经久耐穿。内里采用起绒材料，舒适温暖。
非凡抓地
外底搭配匠心抓地纹路和橡胶贴片，有助于在寒冷天气中应对打滑现象。
产品细节
- 后跟提拉设计
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
