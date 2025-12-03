Nike Flex Advance
耐克小飞碟幼童易穿脱运动鞋
36% 折让
Nike Flex Advance 耐克小飞碟幼童运动鞋采用匠心打造，便于穿脱。采用 Nike FlyEase 技术设计出宽敞鞋口，让孩子轻松穿入鞋子。将固定带十字交叉，即可穿上运动鞋，该设计能够帮助孩子适应系带鞋。该鞋款柔韧灵活、舒适耐穿，适合孩子走路、奔跑和畅玩时穿着。
- 显示颜色： 雾紫红/灰紫/白色/浅土褐
- 款式： CZ0186-502
Nike Flex Advance
36% 折让
柔韧灵活，便捷穿脱
Nike Flex Advance 耐克小飞碟幼童运动鞋采用匠心打造，便于穿脱。采用 Nike FlyEase 技术设计出宽敞鞋口，让孩子轻松穿入鞋子。将固定带十字交叉，即可穿上运动鞋，该设计能够帮助孩子适应系带鞋。该鞋款柔韧灵活、舒适耐穿，适合孩子走路、奔跑和畅玩时穿着。
方便快速穿脱
采用 Nike FlyEase 技术，鞋舌部位搭配宽敞开口，令运动鞋便于穿脱。鞋舌可收入鞋内或外露，营造非凡舒适的穿着感受。
固定带支撑
两条魔术贴粘扣固定带采用十字交叉设计，稳固贴合。此外，该设计还能让孩子模仿真正的系鞋带动作，培养系带技能。
柔韧灵活
外底融入橡胶贴片，柔韧灵活，令孩子的步伐流畅自如。鞋底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。
其他细节
- 鞋头采用加固设计，为易磨损部位带来出众耐穿性
- 优质鞋面材料，让稚嫩双足备感舒适
- 后跟添加衬垫，营造非凡舒适感
- 后跟和鞋舌采用提拉设计，令鞋款便于穿脱
产品细节
- 显示颜色： 雾紫红/灰紫/白色/浅土褐
- 款式： CZ0186-502
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。