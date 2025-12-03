Nike Flex Advance 耐克小飞碟幼童运动鞋采用匠心打造，便于穿脱。采用 Nike FlyEase 技术设计出宽敞鞋口，让孩子轻松穿入鞋子。将固定带十字交叉，即可穿上运动鞋，该设计能够帮助孩子适应系带鞋。该鞋款柔韧灵活、舒适耐穿，适合孩子走路、奔跑和畅玩时穿着。

两条魔术贴粘扣固定带采用十字交叉设计，稳固贴合。此外，该设计还能让孩子模仿真正的系鞋带动作，培养系带技能。

