Nike Flex Advance BR
耐克小飞碟婴童易穿脱运动鞋
34% 折让
Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟婴童运动鞋柔韧灵活、舒适耐穿，适合小宝贝从爬行到迈步的过程穿着。采用匠心技术设计出众鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。
- 显示颜色： 浅蓝灰/白色/黑/白色
- 款式： DV9106-411
Nike Flex Advance BR
34% 折让
轻松穿脱
Nike Flex Advance BR 耐克小飞碟婴童运动鞋柔韧灵活、舒适耐穿，适合小宝贝从爬行到迈步的过程穿着。采用匠心技术设计出众鞋口，让小宝贝轻松穿入鞋子。
方便快速穿脱
采用匠心技术，鞋舌部位搭配加大开口，令运动鞋便于穿脱。鞋舌可收入鞋内或外露，营造非凡舒适的穿着感受。
固定带支撑
魔术贴粘扣式固定带，帮助稳固稚嫩双足。
柔韧灵活
泡绵鞋底融入橡胶贴片，柔韧灵活，令小宝贝的步伐流畅自如。鞋底融入抓地纹路，旨在向过往的 Nike 运动鞋致敬。
其他细节
- 鞋头采用加固设计，为易磨损部位带来出众耐穿性
- 织物与合成材质组合鞋面，让稚嫩双足倍感舒适
- 后跟添加额外衬垫，柔软舒适
- 双提拉设计，便于穿脱
产品细节
- 显示颜色： 浅蓝灰/白色/黑/白色
- 款式： DV9106-411
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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