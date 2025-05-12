Nike Flex Experience RN 12
女子公路跑步鞋
¥289¥49942% 折让
穿上 Nike Flex Experience RN 12 女子跑步训练鞋，朝跑步目标稳步迈进。鞋面搭配网眼布，采用简约设计，助你自如畅动，找准自己的节奏。
- 显示颜色： 帆白/石膏色/团队金
- 款式： DV0746-104
Nike Flex Experience RN 12
¥289¥49942% 折让
穿上 Nike Flex Experience RN 12 女子跑步训练鞋，朝跑步目标稳步迈进。鞋面搭配网眼布，采用简约设计，助你自如畅动，找准自己的节奏。
柔软鞋面
柔软鞋面妥善包覆双足，缔造舒适感受。
畅动自如
外底凹槽设计，为双足提供柔韧灵活性，助你在跑步过程中畅动无拘。
稳定支撑
改良鞋底，轻盈升级，同时兼顾所需的稳定性和支撑力。
产品细节
- 显示颜色： 帆白/石膏色/团队金
- 款式： DV0746-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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