 
Nike Flex Experience Run 12 男子跑步训练鞋 - 彗星蓝/青石蓝/白色

Nike Flex Experience Run 12

男子跑步训练鞋

34% 折让

穿上 Nike Flex Experience Run 12 男子跑步训练鞋，朝跑步目标稳步迈进。采用简约设计，整个运动范围从后跟延伸至鞋头，助你自如畅动，找准自己的节奏。


  • 显示颜色： 彗星蓝/青石蓝/白色
  • 款式： DV0740-403

简约设计搭配弯曲凹槽，令你畅动自如。

穿上 Nike Flex Experience Run 12 男子跑步训练鞋，朝跑步目标稳步迈进。采用简约设计，整个运动范围从后跟延伸至鞋头，助你自如畅动，找准自己的节奏。

柔软鞋面

柔软鞋面妥善包覆双足，缔造舒适感受。

灵动无拘

外底凹槽设计，为双足提供柔韧灵活性，助你畅动自如。

稳定支撑

鞋底采用精简泡绵，轻盈升级，同时兼顾所需的支撑力。

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
