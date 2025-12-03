Nike Flex Experience Run 12
男子跑步训练鞋
26% 折让
穿上 Nike Flex Experience Run 12 男子跑步训练鞋，朝跑步目标稳步迈进。采用简约设计，整个运动范围从后跟延伸至鞋头，助你自如畅动，找准自己的节奏。
- 显示颜色： 狼灰/铁灰/白色
- 款式： DV0740-007
Nike Flex Experience Run 12
简约设计搭配弯曲凹槽，令你畅动自如。
柔软鞋面
柔软鞋面妥善包覆双足，缔造舒适感受。
灵动无拘
外底凹槽设计，为双足提供柔韧灵活性，助你畅动自如。
稳定支撑
鞋底采用精简泡绵，轻盈升级，同时兼顾所需的支撑力。
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
