Nike Flex Plus 2
幼童一脚蹬易穿脱运动鞋
30% 折让
Nike Flex Plus 2 幼童易穿脱运动鞋采用匠心设计，无需系带，让小宝贝们课间休息、体育课还有进行挚爱活动时畅快玩乐。此外，按重量计算，该产品采用部分再生材料制成。弹性拼接设计，便于穿脱，让小宝贝爱不释脚。关键区域采用透气耐穿设计，专为稚嫩双足打造而成；并采用柔韧灵活设计，塑就自然流畅的迈步体验，令小宝贝自信畅动。
- 显示颜色： 黑/暗灰/白色
- 款式： DV9000-003
穿脱方便
两侧弹性拼接设计，拉伸后可拓宽鞋口，令稚嫩双足轻松穿入。收缩后即可营造舒适贴合脚感。
Flex Plus，鞋如其名
顾名思义，Flex Plus 意指柔韧灵活。鞋底融入深切凹槽设计，可随双足自如弯曲，塑就自然流畅的迈步体验。
网眼设计，干爽舒适
柔软网眼布透气出众，在小宝贝奔跑玩耍时提供有力支撑。
其他细节
- 外底鞋头和后跟部位融入橡胶贴片，打造出众耐穿性
- 后跟和鞋舌采用提拉设计，令小宝贝轻松穿脱鞋款
- 鞋头添加覆面，为易磨损部位带来出色耐穿性
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
