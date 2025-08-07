 
Nike Flex Plus 2 幼童一脚蹬易穿脱运动鞋 - 黑/暗灰/白色

黑/暗灰/白色
山峰白/皇家蓝/橘皮黄/白色

Nike Flex Plus 2 幼童易穿脱运动鞋采用匠心设计，无需系带，让小宝贝们课间休息、体育课还有进行挚爱活动时畅快玩乐。此外，按重量计算，该产品采用部分再生材料制成。弹性拼接设计，便于穿脱，让小宝贝爱不释脚。关键区域采用透气耐穿设计，专为稚嫩双足打造而成；并采用柔韧灵活设计，塑就自然流畅的迈步体验，令小宝贝自信畅动。


  • 显示颜色： 黑/暗灰/白色
  • 款式： DV9000-003

穿脱方便

两侧弹性拼接设计，拉伸后可拓宽鞋口，令稚嫩双足轻松穿入。收缩后即可营造舒适贴合脚感。

Flex Plus，鞋如其名

顾名思义，Flex Plus 意指柔韧灵活。鞋底融入深切凹槽设计，可随双足自如弯曲，塑就自然流畅的迈步体验。

网眼设计，干爽舒适

柔软网眼布透气出众，在小宝贝奔跑玩耍时提供有力支撑。

  • 外底鞋头和后跟部位融入橡胶贴片，打造出众耐穿性
  • 后跟和鞋舌采用提拉设计，令小宝贝轻松穿脱鞋款
  • 鞋头添加覆面，为易磨损部位带来出色耐穿性

