Nike Flex Plus 2 幼童易穿脱运动鞋采用匠心设计，无需系带，让小宝贝们课间休息、体育课还有进行挚爱活动时畅快玩乐。此外，按重量计算，该产品采用部分再生材料制成。弹性拼接设计，便于穿脱，让小宝贝爱不释脚。关键区域采用透气耐穿设计，专为稚嫩双足打造而成；并采用柔韧灵活设计，塑就自然流畅的迈步体验，令小宝贝自信畅动。

Nike Flex Plus 2 幼童易穿脱运动鞋采用匠心设计，无需系带，让小宝贝们课间休息、体育课还有进行挚爱活动时畅快玩乐。此外，按重量计算，该产品采用部分再生材料制成。弹性拼接设计，便于穿脱，让小宝贝爱不释脚。关键区域采用透气耐穿设计，专为稚嫩双足打造而成；并采用柔韧灵活设计，塑就自然流畅的迈步体验，令小宝贝自信畅动。

视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。