Nike Flex Runner 4

¥289 ¥399 27% 折让

穿上 Nike Flex Runner 4 大童一脚蹬跑步鞋，畅享跑步乐趣。柔韧内靴设计令鞋款便于穿脱，弹性固定带缔造稳固贴合感。外底弯曲凹槽赋予双足自然流畅的运动体验，助你自信迈步。

焕新设计

你的心声，我们在听。Nike Flex Runner 4 大童跑步鞋采用中足固定带和柔软鞋口，助你轻松穿脱，畅享舒适穿着体验。

即刻上脚，说走就走

后跟和鞋舌采用提拉设计，搭配略带弹性的内衬，令鞋款便于穿脱。弹性固定带置于鞋面和后跟，打造稳固舒适的穿着体验。

多种地面，轻松驾驭

外底弯曲凹槽打造柔韧灵活性，塑就自然流畅的迈步体验。抓地设计可驾驭多种地面，结合后跟匠心泡绵形状设计，在你快速转向时提供出众抓地力和稳定性。

舒适耐穿

加固鞋头结合耐穿材料，助力随心畅玩。中底搭载柔软回弹泡绵，塑就缓震迈步体验。