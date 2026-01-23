Nike Flex Runner 4

¥329 ¥369 10% 折让

Nike Flex Runner 4 幼童一脚蹬运动鞋便于穿脱，让小宝贝轻松穿入，即刻开玩。柔韧内靴设计搭配弹性固定带，缔造稳固贴合感。外底弯曲凹槽赋予稚嫩双足自然流畅的运动体验，助宝贝自信迈步。

焕新设计

你的心声，我们在听。Nike Flex Runner 4 幼童一脚蹬运动鞋采用匠心中足固定带和鞋口，让小宝贝轻松穿脱，畅享舒适穿着体验。

即刻上脚，说走就走

后跟和鞋舌采用提拉设计，搭配略带弹性的内衬，方便小宝贝轻松穿脱鞋款。弹性固定带置于鞋面和后跟，打造稳固舒适的穿着体验。

多种地面，轻松驾驭

外底弯曲凹槽打造柔韧灵活性，塑就自然流畅的迈步体验。抓地设计可驾驭多种地面，结合后跟匠心泡绵形状设计，在小宝贝快速转向时提供出众抓地力和稳定性。

经久耐穿，舒适支撑

加固鞋头结合耐穿材料，助力随心畅玩。中底搭载柔软回弹泡绵，塑就缓震迈步体验。