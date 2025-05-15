Nike
Flowral 婴童运动短袜（3 双）
¥69¥7912% 折让
售罄：此配色当前无货
Nike Flowral 婴童运动短袜（3 双）采用柔软的棉混纺材料，结合针织结构，助小宝贝灵活畅动。袜底融入纹理图案，缔造出众抓附感，助力小小运动员稳稳站立、安全学步。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB8475-133
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Nike Flowral 婴童运动短袜（3 双）采用柔软的棉混纺材料，结合针织结构，助小宝贝灵活畅动。袜底融入纹理图案，缔造出众抓附感，助力小小运动员稳稳站立、安全学步。
产品细节
- 内含 3 双袜子
- 成分：袜底：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB8475-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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