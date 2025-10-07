Nike Fly
大童摇粒绒软顶户外运动帽
12% 折让
Nike Fly 大童摇粒绒软顶户外运动帽让你无惧天气变化，在比赛中保持头脑清醒。 软顶设计易于收纳，缔造舒适体验。 耳部护翼可通过插扣固定于下巴下方或头顶，塑就个性化温暖效果。
- 显示颜色： 洞穴石色/白色
- 款式： IB5667-289
Nike Fly
12% 折让
Nike Fly 大童摇粒绒软顶户外运动帽让你无惧天气变化，在比赛中保持头脑清醒。 软顶设计易于收纳，缔造舒适体验。 耳部护翼可通过插扣固定于下巴下方或头顶，塑就个性化温暖效果。
产品细节
- 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维。 拼接/下帽檐：100% 锦纶
- 插扣设计
- 梭织拼接
- 手洗
- 显示颜色： 洞穴石色/白色
- 款式： IB5667-289
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。