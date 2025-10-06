Nike Fly
摇粒绒软顶户外运动帽
¥299
Nike Fly 摇粒绒软顶户外运动帽采用低帽冠设计，打造舒适的运动风版型。 该冬季款采用摇粒绒面料，耳部护翼可通过插扣固定于下巴下方或头顶，塑就温暖佩戴体验。
- 显示颜色： 黑/加农绿/泡沫薄荷绿/白色
- 款式： HQ0362-010
其他细节
- 柔软摇粒绒面料，令你在冷天畅享温暖感受
- 内置汗带设计，助你保持头部舒适
产品细节
- 刺绣标志
- 正面梭织外接片
- 平整帽檐
- 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维。 拼接/下帽檐：100% 锦纶
- 手洗
