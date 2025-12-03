 
Nike Fly 软顶牛仔运动帽 - 爱琴海风暴蓝/闪电蓝/白色

Nike Fly

软顶牛仔运动帽

33% 折让

Nike Fly 软顶牛仔运动帽采用柔软水洗牛仔布面料，饰有“Just do it”刺绣标志。Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风外观。


  • 显示颜色： 爱琴海风暴蓝/闪电蓝/白色
  • 款式： IB2345-429

Nike Fly

33% 折让

Nike Fly 软顶牛仔运动帽采用柔软水洗牛仔布面料，饰有“Just do it”刺绣标志。Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风外观。

其他细节

  • 汗带设计，可帮助保持舒适
  • 梭织固定带搭配插扣，方便自主调节贴合度

产品细节

  • 面料：100% 棉。前片里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 爱琴海风暴蓝/闪电蓝/白色
  • 款式： IB2345-429

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。