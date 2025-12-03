Nike Fly
软顶牛仔运动帽
33% 折让
Nike Fly 软顶牛仔运动帽采用柔软水洗牛仔布面料，饰有“Just do it”刺绣标志。Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风外观。
- 显示颜色： 爱琴海风暴蓝/闪电蓝/白色
- 款式： IB2345-429
其他细节
- 汗带设计，可帮助保持舒适
- 梭织固定带搭配插扣，方便自主调节贴合度
产品细节
- 面料：100% 棉。前片里料拼接：100% 聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
