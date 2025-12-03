 
Nike Fly Dri-FIT 速干软顶耐克勾运动帽 - 中灰/大学灰/帆白/帆白

Nike Fly

Dri-FIT 速干软顶耐克勾运动帽

20% 折让

Nike Fly Dri-FIT 速干软顶耐克勾运动帽百搭有型，适合健身房、户外、球场等多种场合。 采用 5 片式拼接低帽冠设计，结合导湿速干面料，缔造干爽运动体验。 软顶帽冠和平整帽檐，塑就非凡舒适感受，助你心无旁骛，专注前方目标。


  • 显示颜色： 中灰/大学灰/帆白/帆白
  • 款式： FB5624-254

Nike Fly

20% 折让

Nike Fly Dri-FIT 速干软顶耐克勾运动帽百搭有型，适合健身房、户外、球场等多种场合。 采用 5 片式拼接低帽冠设计，结合导湿速干面料，缔造干爽运动体验。 软顶帽冠和平整帽檐，塑就非凡舒适感受，助你心无旁骛，专注前方目标。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 斜纹面料，柔软轻盈
  • 背面织带固定带搭配插扣设计，可轻松调节，塑就恰到好处的贴合感

产品细节

  • 软顶版型
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维  
  • 手洗
  • 显示颜色： 中灰/大学灰/帆白/帆白
  • 款式： FB5624-254

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。