 
Nike Fly Dri-FIT ADV 软顶速干反光运动帽 - 冰川蓝/煤黑

Dri-FIT ADV 软顶速干反光运动帽

冰川蓝/煤黑
戴上 Nike Fly Dri-FIT ADV 软顶速干反光运动帽，从热身到放松，助你轻松开练。 导湿速干技术结合关键部位打孔设计，塑就软顶低帽冠，助你畅享干爽舒适。 背面固定带同样易于调节，助你专注达成健身目标。


  • 显示颜色： 冰川蓝/煤黑
  • 款式： FB5681-474

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • Nike AeroBill 技术兼具透气性和导湿速干的舒适感受，塑就心无旁骛的运动体验
  • 斜纹面料，舒适贴合头部
  • 背面搭配魔术贴粘扣式固定带，轻松调节松紧度
  • 正面和侧边拼接融入打孔设计，提升透气性

产品细节

  • 反光细节
  • 面料：100% 聚酯纤维。 里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 手洗
  •  
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
