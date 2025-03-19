Nike Footscape Woven MTN City

男子运动鞋

¥1,299

 


柔韧灵活，别致风格


Nike Footscape Woven MTN City 男子运动鞋采用缝制皮革和合成皮革鞋面，在还原经典的元年款造型之余，缔造出耐久舒适的穿着体验。以 Nike Free 为灵感的中底巧妙融合弯曲凹槽，打造一流的缓震性能，让你运动自如


其他细节

  • 皮革精妙搭配合成皮革，加上缝线细节，塑就舒适体验和别致格调
  • 极致轻盈又兼具缓震性能的 Phylon 中底
  • 弯曲凹槽缔造灵活自如的运动体验
  • 外底后跟与脚趾部位经过加固橡胶处理，耐久性超群
  • 显示颜色： 黑/粉色
  • 款式： 669515-060


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