Nike Force 1 Low EasyOn
幼童运动鞋
19% 折让
Nike Force 1 Low EasyOn 幼童运动鞋，帮助小宝贝摆脱系带烦恼，快速出门。 顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣式固定带，沿袭经典 AF1 风格的同时，便于小宝贝快速稳固双足，塑就贴合感受。
- 显示颜色： 白色/幻影
- 款式： IH4498-112
其他细节
- Nike EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- 柔软泡绵中底，塑就缓震迈步体验
- 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合外底橡胶细节，铸就非凡抓地力
产品细节
- 弹性鞋带
- 鞋头打孔设计
