Nike Force 1 Low EasyOn
幼童魔术贴易穿脱运动鞋
24% 折让
如何摆脱系鞋带的烦扰，又保留鞋带外观设计。孩子现在即可拥有。Nike Force 1 Low EasyOn 幼童易穿脱运动鞋采用弹性鞋带，顶部外侧鞋眼结合魔术贴粘扣式固定带，沿袭 AF1 传统外观的同时，无需系带，便于孩子快速束紧鞋款。该鞋款专为稚嫩双足打造，便于穿脱，缔造舒适体验。
- 显示颜色： 白色/雷雨蓝
- 款式： FN0237-110
其他细节
- FlyEase 如今化身为 Nike EasyOn
- Nike EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣设计，有助孩子轻松拉开鞋口，快速穿脱，同时打造稳固贴合感受
- 柔软泡绵，塑就舒适迈步体验
- 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合外底橡胶细节，铸就非凡抓地力
产品细节
- 弹性鞋带
- 鞋头打孔设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
