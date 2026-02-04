 
Nike Force 1 Low LV8 EasyOn 幼童运动鞋 - 砂岩灰粉/大学红/帆白

Nike Force 1 Low LV8 EasyOn

幼童运动鞋

10% 折让

Nike Force 1 Low LV8 EasyOn 幼童运动鞋经过焕新设计，专为小宝贝的双脚打造。这款鞋子拥有经典款的风格和篮球精神，并采用了 EasyOn 功能，让小宝贝们轻松穿脱。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉/大学红/帆白
  • 款式： II7095-600

Nike Force 1 Low LV8 EasyOn

10% 折让

Nike Force 1 Low LV8 EasyOn 幼童运动鞋经过焕新设计，专为小宝贝的双脚打造。这款鞋子拥有经典款的风格和篮球精神，并采用了 EasyOn 功能，让小宝贝们轻松穿脱。

其他细节

  • Nike EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
  • 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，帮助孩子轻松拉开鞋口，快速穿脱，同时打造稳固贴合感受
  • 柔软泡绵设计，塑就缓震迈步体验圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合外底橡胶细节，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 弹性鞋带
  • 魔术贴粘扣
  • 显示颜色： 砂岩灰粉/大学红/帆白
  • 款式： II7095-600

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。