 

Nike Force 1 Low LV8 EasyOn 耐克灵蛇迎新系列

幼童易穿脱运动鞋

¥479¥59920% 折让

灵动应万变，新年有得盘。Nike Force 1 Low LV8 EasyOn 耐克灵蛇迎新系列幼童易穿脱运动鞋无需系带，令孩子摆脱系鞋带的烦扰，同时保留经典鞋带外观设计。顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣式固定带，沿袭经典 AF1 风格的同时，便于孩子快速束紧鞋带。即刻上脚此版潮鞋，喜迎农历新年。


  • 显示颜色： 帆白/白色/帆白
  • 款式： HV6004-111

Nike Force 1 Low LV8 EasyOn 耐克灵蛇迎新系列

¥479¥59920% 折让

灵动应万变，新年有得盘。Nike Force 1 Low LV8 EasyOn 耐克灵蛇迎新系列幼童易穿脱运动鞋无需系带，令孩子摆脱系鞋带的烦扰，同时保留经典鞋带外观设计。顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣式固定带，沿袭经典 AF1 风格的同时，便于孩子快速束紧鞋带。即刻上脚此版潮鞋，喜迎农历新年。

其他细节

  • Nike EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
  • 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱
  • 足底添加柔软泡绵，营造轻盈缓震效果
  • 外底橡胶细节，铸就出色抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/白色/帆白
  • 款式： HV6004-111

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