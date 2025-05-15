Nike Force 1 Low LV8 EasyOn 耐克灵蛇迎新系列
幼童易穿脱运动鞋
¥599
灵动应万变，新年有得盘。Nike Force 1 Low LV8 EasyOn 耐克灵蛇迎新系列幼童易穿脱运动鞋无需系带，令孩子摆脱系鞋带的烦扰，同时保留经典鞋带外观设计。顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣式固定带，沿袭经典 AF1 风格的同时，便于孩子快速束紧鞋带。即刻上脚此版潮鞋，喜迎农历新年。
- 显示颜色： 帆白/白色/帆白
- 款式： HV6004-111
Nike Force 1 Low LV8 EasyOn 耐克灵蛇迎新系列
¥599
灵动应万变，新年有得盘。Nike Force 1 Low LV8 EasyOn 耐克灵蛇迎新系列幼童易穿脱运动鞋无需系带，令孩子摆脱系鞋带的烦扰，同时保留经典鞋带外观设计。顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣式固定带，沿袭经典 AF1 风格的同时，便于孩子快速束紧鞋带。即刻上脚此版潮鞋，喜迎农历新年。
其他细节
- Nike EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱
- 足底添加柔软泡绵，营造轻盈缓震效果
- 外底橡胶细节，铸就出色抓地力
产品细节
- 显示颜色： 帆白/白色/帆白
- 款式： HV6004-111
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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