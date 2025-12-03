Nike "Forever King" (LeBron James)
詹姆斯中国行男/女T恤
46% 折让
Nike "Forever King" (LeBron James) 詹姆斯中国行男/女T恤采用匠心设计，致敬勒布朗·詹姆斯不朽的王者风范，伴你开启赛季新征程。柔软针织棉料，具有恰到好处的垂坠效果，打造比赛日基本装备，赛场内外皆可穿着。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IV4532-010
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
