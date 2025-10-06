 
让汗迹无影无踪，只管秀出迷人身材。Nike Form 女子速干短袖上衣舒适贴合，搭载 Stealth Evaporation 技术，让汗迹匿于无形，助你保持清爽，焕发活力。柔软弹性面料，触感顺滑，打造妥帖包覆效果，令你彰显自信风采。


Nike Form

让汗迹无影无踪，只管秀出迷人身材。Nike Form 女子速干短袖上衣舒适贴合，搭载 Stealth Evaporation 技术，让汗迹匿于无形，助你保持清爽，焕发活力。柔软弹性面料，触感顺滑，打造妥帖包覆效果，令你彰显自信风采。

汗迹隐匿技术

Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。

简约利落

包边设计，经久耐穿，塑就简约利落风范。

产品细节

  • 胸部中央饰有硅胶耐克勾标志
  • 76% 聚酯纤维/24% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐/浅铁矿石灰
  • 款式： HQ8080-104

