 

Nike Form

Dri-FIT 男子百搭直筒版型透气速干长裤

¥399
沙漠卡其/黑
烟灰/黑

Form 系列专为跑步、训练和瑜伽设计，采用轻盈面料且具备基础性能，助你畅享挚爱训练。Nike Form Dri-FIT 男子百搭速干长裤采用标准版型，可导湿速干，有助保持干爽舒适。此外，便携口袋可供随身携带钥匙、卡片或手机。


  • 显示颜色： 沙漠卡其/黑
  • 款式： FB7491-251

Nike Form

¥399

Form 系列专为跑步、训练和瑜伽设计，采用轻盈面料且具备基础性能，助你畅享挚爱训练。Nike Form Dri-FIT 男子百搭速干长裤采用标准版型，可导湿速干，有助保持干爽舒适。此外，便携口袋可供随身携带钥匙、卡片或手机。

其他细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • Nike Dri-FIT 有助导湿速干
  • 侧边口袋，便于存取物品
  • 弹性腰部搭配内置开口抽绳，塑就稳固贴合感
  • 梭织面料，轻盈舒适

产品细节

  • 反光耐克勾标志
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 沙漠卡其/黑
  • 款式： FB7491-251

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