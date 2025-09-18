Nike Form
Dri-FIT 男子百搭直筒版型透气速干长裤
27% 折让
Form 系列专为跑步、训练和瑜伽设计，采用轻盈面料且具备基础性能，助你畅享挚爱训练。Nike Form Dri-FIT 男子百搭速干长裤采用标准版型，可导湿速干，有助保持干爽舒适。此外，便携口袋可供随身携带钥匙、卡片或手机。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FB7491-010
Nike Form
其他细节
- 标准版型，休闲舒适
- Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽、舒适和专注
- 侧边口袋，便于存取物品
- 弹性腰部搭配内置开口抽绳，塑就稳固贴合感
- 梭织面料，轻盈顺滑
产品细节
- 反光耐克勾标志
- 弹性腰部搭配抽绳
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
