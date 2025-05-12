 

Nike Form

Dri-FIT 男子透气速干百搭夹克

¥349¥49930% 折让
黑
沙漠卡其

Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭夹克质感轻盈，专为跑步、训练和瑜伽设计，助你轻松开启健身之旅。梭织面料略带弹性，搭载导湿速干技术，助你在训练中保持干爽。该款全长拉链开襟夹克采用休闲剪裁，搭配按扣口袋设计，让你在往返健身房的途中轻松收纳基本物品。


  • 显示颜色：
  • 款式： FB7500-010

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Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭夹克质感轻盈，专为跑步、训练和瑜伽设计，助你轻松开启健身之旅。梭织面料略带弹性，搭载导湿速干技术，助你在训练中保持干爽。该款全长拉链开襟夹克采用休闲剪裁，搭配按扣口袋设计，让你在往返健身房的途中轻松收纳基本物品。

其他细节

  • 正面按扣口袋，便于存取物品
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 全长拉链开襟设计，方便穿脱
  • 轻盈梭织面料略带弹性，助你从容应对训练挑战

产品细节

  • 弹性袖口
  • 反光耐克勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FB7500-010

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