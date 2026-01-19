Nike Form
Dri-FIT 男子速干百搭夹克
¥499
Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭夹克专为跑步、训练和瑜伽打造，为你的运动训练保驾护航。梭织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF2200-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 轻盈梭织面料，略带弹性
- 侧边口袋搭配按扣设计，方便存取物品
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 袖口和下摆两侧采用弹性设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
