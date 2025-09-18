 
Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤） - 黑/白色

黑/白色
巴洛克棕/彗星蓝

Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽设计，舒适贴合，随动作自如伸展。 轻盈梭织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV0385-010

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

畅动自如，自信飞扬

短裤采用梭织面料，质感顺滑轻盈，结合弹性腰部设计，舒适亲肤。 胯下拼接设计，有助腿部自如畅动。

轻松收纳

侧边口袋，帮助收纳钥匙和卡片等小物件。

其他细节

  • 专为跑步、瑜伽和训练设计
  • 无衬里设计
  • 面料：轻盈梭织
  • 侧边储物口袋
  • 抽绳腰部

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
