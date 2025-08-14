 
Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤） - 黑/白色

Nike Form

Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）

20% 折让

Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽运动匠心设计，助你轻松调整日常训练。采用顺滑导湿速干面料，随行而动，助你轻松驾驭硬举、热瑜伽等运动。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FN2999-010

Nike Form

20% 折让

Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽运动匠心设计，助你轻松调整日常训练。采用顺滑导湿速干面料，随行而动，助你轻松驾驭硬举、热瑜伽等运动。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

畅动自如，自信飞扬

梭织面料顺滑轻盈，胯下拼接助你自如畅动，发挥上佳表现。弹性腰部搭配抽绳，可供自主调节贴合度。

便捷收纳

侧边口袋，便于收纳钥匙和卡片等小物件。

其他细节

  • 专为跑步、瑜伽和训练设计
  • 无衬里设计
  • 轻盈梭织面料
  • 侧边储物口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FN2999-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。