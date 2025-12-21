 
Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭长裤 - 黑/白色

Nike Form

Dri-FIT 男子速干百搭长裤

10% 折让

Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭长裤专为跑步、训练和瑜伽设计，可随身体动作自如伸展。顺滑梭织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术和开放式裤脚设计，帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV0391-010

Nike Form

10% 折让

Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭长裤专为跑步、训练和瑜伽设计，可随身体动作自如伸展。顺滑梭织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术和开放式裤脚设计，帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。

其他细节

  • 标准版型，轻松休闲
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 侧边口袋，便于存取物品
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，塑就稳固贴合感
  • 顺滑梭织面料，轻盈舒适

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV0391-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。