Nike Form
Dri-FIT 男子速干百搭长裤
25% 折让
Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭长裤专为跑步、训练和瑜伽设计，可随身体动作自如伸展。顺滑梭织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术和开放式裤脚设计，帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0391-010
Nike Form
25% 折让
Nike Form Dri-FIT 男子速干百搭长裤专为跑步、训练和瑜伽设计，可随身体动作自如伸展。顺滑梭织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术和开放式裤脚设计，帮助保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。
其他细节
- 标准版型，轻松休闲
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 侧边口袋，便于存取物品
- 弹性腰部搭配内置抽绳，塑就稳固贴合感
- 顺滑梭织面料，轻盈舒适
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0391-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。