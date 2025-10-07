 
Nike Free 2025 女子训练鞋采用 Flyknit 飞织材料，助你在运动过程中舒适畅跑。外底凹槽可随步伐灵活调整，营造整体灵动迈步体验。


  • 显示颜色： 泡沫薄荷绿/冰川蓝/漂白宝石绿
  • 款式： HF2720-300

其他细节

  • Flyknit 飞织鞋面提供出色的弹性和支撑力
  • 鞋底融入凹槽设计，塑就柔韧灵活性，令运动自由无拘
  • 加厚泡绵中底，柔韧灵活，出色缓震
  • 后跟融入加垫设计，塑就舒适贴合效果
  • 鞋头和后跟融入橡胶贴片设计，提升高磨损区域的抓地表现

产品细节

