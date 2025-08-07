Nike Free Metcon 6

¥769 ¥899 14% 折让

穿上 Nike Free Metcon 6 女子训练鞋，在训练中解锁无限可能。 该训练鞋加大前足柔韧灵活性，并以泡绵加固后跟， 有助于在跳跃训练和有氧课程中自如驾驭动态运动，同时在举重训练中提供出众稳定性。

柔韧灵活

中底和外底柔韧灵活，助力自如畅动。 外底融入激光凹槽设计，提升柔韧灵活性，无论是跳跃、平板支撑还是增强式训练，皆可助你一臂之力。 前足部位采用弧形设计，在瞬间爆发时实现出众敏捷性和疾速表现。

稳定出众

恰到好处的支撑效果，缔造稳固脚感。 精心调整的支撑效果结合匠心排布的缓震配置，铸就稳固迈步体验。 后跟融入泡绵，提供出色稳定性，助你全力开练。

出众缓震

足底缓震配置焕新升级，带来舒适训练体验。 缓震设计，在双足触地时有助提供有效保护。 前足和中底泡绵融入激光凹槽设计，柔韧灵活，舒适非凡。

透气鞋面

鞋面采用透气支撑的精制网眼材料，在关键区域提供出众柔韧性，助你轻松驾驭弓步、深蹲和跳跃等动作。

稳固贴合

传统系带系统结合 Flywire 飞线设计，可随心收紧，塑就动态贴合感，让你在训练过程中安稳无忧。