Nike Free Metcon 6

男子训练鞋

¥849

沙漠卡其/浅卡其/黑
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从举重到绳梯，从足球场到篮球场，从人造场地到跑道，每种训练都有其特定的目的和重点。Nike Free Metcon 6 男子训练鞋采用匠心设计，提供出众支撑力，助力驾驭不同强度的训练。该训练鞋加大前足柔韧灵活性，并以泡绵加固后跟，有助于在跳跃训练和有氧课程中自如驾驭动态运动，同时在举重训练中提供出众稳定性。

  • 显示颜色： 沙漠卡其/浅卡其/黑
  • 款式： FJ7127-200

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