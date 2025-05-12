Nike Free Metcon 6 SE

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穿上 Nike Free Metcon 6 SE 女子训练鞋，在训练中解锁无限可能。该训练鞋加大前足柔韧灵活性，并以泡绵加固后跟，有助于在跳跃训练和有氧课程中自如驾驭动态运动，同时在举重训练中提供出众稳定性。金属色元素和多彩光晕图案设计，塑就独特外观。

柔韧灵活 外底融入激光凹槽设计，提升柔韧灵活性，无论是跳跃、平板支撑还是增强式训练，皆可助你一臂之力。前足部位采用弧形设计，在瞬间爆发时实现出众敏捷性和疾速表现。 稳定出众 后跟融入泡绵，提供出色稳定性，助你全力开练。 出众缓震 前足和中底泡绵融入激光凹槽设计，柔韧灵活，舒适非凡。 透气鞋面 鞋面采用透气支撑的精制网眼材料，在关键区域提供出众柔韧性，助你轻松驾驭弓步、深蹲和跳跃等动作。 稳固贴合 传统系带系统结合 Flywire 飞线设计，可随心收紧，塑就动态贴合感，让你在训练过程中安稳无忧。

其他细节 可驾驭多种地面的抓地底纹，适合多种训练地面和活动