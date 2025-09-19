 
Nike Full Force Low 男子运动鞋 - 白色/白色/清透蓝/浅英国褐

Nike Full Force Low

男子运动鞋

32% 折让

Nike Full Force Low 男子运动鞋为鞋款匠心融入经典设计，打造复古潮鞋佳选。简约设计借鉴 80 年代风格，旨在向 AF1 致敬。结合舒适感和耐穿性，铸就兼具复古韵味与现代风尚的非凡战靴，助力轻松驾驭多种场合。即刻上脚复古潮鞋，大展身手。


  • 显示颜色： 白色/白色/清透蓝/浅英国褐
  • 款式： HJ3485-121

其他细节

  • 鞋面采用合成材质与天然皮革组合设计，塑就柔软质感
  • 泡绵中底，营造柔软脚感

产品细节

  • 刺绣标志
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
