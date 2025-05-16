Nike Full Force Low
男子运动鞋
¥449¥64930% 折让
Nike Full Force Low 男子运动鞋为鞋款匠心融入经典设计，打造复古潮鞋佳选。简约设计借鉴 80 年代风格，旨在向 AF1 致敬。结合舒适感和耐穿性，铸就兼具复古韵味与现代风尚的非凡战靴，助力轻松驾驭多种场合。即刻上脚复古潮鞋，大展身手。
- 显示颜色： 白色/白色/清透蓝/浅英国褐
- 款式： HJ3485-121
Nike Full Force Low
¥449¥64930% 折让
Nike Full Force Low 男子运动鞋为鞋款匠心融入经典设计，打造复古潮鞋佳选。简约设计借鉴 80 年代风格，旨在向 AF1 致敬。结合舒适感和耐穿性，铸就兼具复古韵味与现代风尚的非凡战靴，助力轻松驾驭多种场合。即刻上脚复古潮鞋，大展身手。
其他细节
- 鞋面采用合成材质与天然皮革组合设计，塑就柔软质感
- 泡绵中底，营造柔软脚感
产品细节
- 刺绣标志
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/白色/清透蓝/浅英国褐
- 款式： HJ3485-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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