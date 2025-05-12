Nike Fury Classic
Dri-FIT 速干头带（1 条）
¥99¥11916% 折让
Nike Fury Classic Dri-FIT 速干头带（1 条）内侧融入革新硅胶抓附条设计，可在训练过程中保持稳固不移位，同时搭载导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，减少汗水干扰视线。
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： IB0351-127
Nike Fury Classic
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Nike Fury Classic Dri-FIT 速干头带（1 条）内侧融入革新硅胶抓附条设计，可在训练过程中保持稳固不移位，同时搭载导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，减少汗水干扰视线。
产品细节
- 79% 聚酯纤维/14% 硅胶/7% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： IB0351-127
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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