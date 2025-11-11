 
Nike Fury Dri-FIT 速干宽版头带（1 条） - 黑/白色/白色

Nike Fury

Dri-FIT 速干宽版头带（1 条）

¥129

Nike Fury Dri-FIT 速干宽版头带（1 条）采用导湿速干设计，正面和侧面提供额外包覆，背面逐渐收窄，塑就自然舒适的贴合感受。 该头带适合大多数头围，搭配革新抓附条，可在训练过程中保持稳固不移位。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： IB0384-027

其他细节

  • 双层结构设计，营造舒适包覆效果，尤其呵护耳部
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 79% 聚酯纤维/14% 硅胶/7% 氨纶
  • 可机洗
