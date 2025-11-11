Nike Fury
Dri-FIT 速干宽版头带（1 条）
¥129
Nike Fury Dri-FIT 速干宽版头带（1 条）采用导湿速干设计，正面和侧面提供额外包覆，背面逐渐收窄，塑就自然舒适的贴合感受。 该头带适合大多数头围，搭配革新抓附条，可在训练过程中保持稳固不移位。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： IB0384-027
Nike Fury
¥129
Nike Fury Dri-FIT 速干宽版头带（1 条）采用导湿速干设计，正面和侧面提供额外包覆，背面逐渐收窄，塑就自然舒适的贴合感受。 该头带适合大多数头围，搭配革新抓附条，可在训练过程中保持稳固不移位。
其他细节
- 双层结构设计，营造舒适包覆效果，尤其呵护耳部
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 79% 聚酯纤维/14% 硅胶/7% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： IB0384-027
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。