Nike Futura 幼童三防户外夹克采用匠心设计，可匹配小未来冠军表现。拒水梭织聚酯纤维面料结合休闲剪裁，可轻松叠搭连帽衫或圆领上衣。全长拉链开襟巧妙搭配隐藏式挡风片，帮助提升包覆效果；落肩设计，塑就轻松穿着感；弹性袖口搭配魔术贴粘扣，缔造稳固贴合感。多个宽敞拉链口袋可供孩子收纳随身小物件，舒适风帽则为这款户外基本装备锦上添花。

该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

