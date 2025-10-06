 
Nike Futura 幼童三防户外夹克 - 暗烟灰

Nike Futura

幼童三防户外夹克

36% 折让
暗烟灰
黑

Nike Futura 幼童三防户外夹克采用匠心设计，可匹配小未来冠军表现。拒水梭织聚酯纤维面料结合休闲剪裁，可轻松叠搭连帽衫或圆领上衣。全长拉链开襟巧妙搭配隐藏式挡风片，帮助提升包覆效果；落肩设计，塑就轻松穿着感；弹性袖口搭配魔术贴粘扣，缔造稳固贴合感。多个宽敞拉链口袋可供孩子收纳随身小物件，舒适风帽则为这款户外基本装备锦上添花。


  • 显示颜色： 暗烟灰
  • 款式： IO6123-070

产品细节

  • 夹克采用全衬里设计
  • 面布/里布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。