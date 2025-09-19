Nike Futura
幼童三防户外夹克
17% 折让
Nike Futura 幼童三防户外夹克采用匠心设计，可匹配小未来冠军表现。拒水梭织聚酯纤维面料结合休闲剪裁，可轻松叠搭连帽衫或圆领上衣。全长拉链开襟巧妙搭配隐藏式挡风片，帮助提升包覆效果；落肩设计，塑就轻松穿着感；弹性袖口搭配魔术贴粘扣，缔造稳固贴合感。多个宽敞拉链口袋可供孩子收纳随身小物件，舒适风帽则为这款户外基本装备锦上添花。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO6123-010
Nike Futura
17% 折让
Nike Futura 幼童三防户外夹克采用匠心设计，可匹配小未来冠军表现。拒水梭织聚酯纤维面料结合休闲剪裁，可轻松叠搭连帽衫或圆领上衣。全长拉链开襟巧妙搭配隐藏式挡风片，帮助提升包覆效果；落肩设计，塑就轻松穿着感；弹性袖口搭配魔术贴粘扣，缔造稳固贴合感。多个宽敞拉链口袋可供孩子收纳随身小物件，舒适风帽则为这款户外基本装备锦上添花。
产品细节
- 夹克采用全衬里设计
- 面布/里布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO6123-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。